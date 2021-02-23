أخبار اليمن : النتيجة العامة وأوائل الجمهورية بالمعاهد الفنية والمهنية للعام 2019-2020م

النتيجة العامة وأوائل الجمهورية بالمعاهد الفنية والمهنية للعام 2019-2020مأعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم النتيجة العامة للاختبارات النهائية لكافة التخصصات وأسماء أوائل الجمهورية في المعاهد الفنية والمهنية بمختلف المحافظات للعام الدراسي 2019- 2020م بنسبة نجاح 17ر 72 بالمائة.

واعتبر نائب وزير التعليم الفني الدكتور محمد لطف السقاف في مؤتمر صحفي اليوم، نسبة النجاح جيدة مقارنة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان واستهدافه للمعاهد الفنية والمهنية فضلاً عن جائحة كورونا التي ألقت بضلالها على توقف العملية التعليمية.

وأشار إلى أنه في ظل العدوان وشحة الإمكانات، فإن استمرار العملية التعليمية والتدريبية في المعاهد الفنية انجاز حقيقي يضاف إلى إنجازات أبطال الجيش واللجان الشعبية .

ولفت الدكتور السقاف إلى أن مخرجات التعليم الفني سيكون لها دور في إعادة إعمار ما دمره العدوان وتغطية احتياجات سوق العمل بكوادر مؤهلة .. مثمناً الجهود التي بٌذلت لإنجاح العام التعليمي المهني والفني وصولاً إلى الامتحانات.

وأوضح نائب وزير التعليم الفني أن إجمالي الطلاب الذين تقدموا للاختبارات للعام 2019- 2020 م، أربعة آلاف و٩١٩ طالباً وطالبة في جميع التخصصات، نجح في الاختبار ثلاثة آلاف و٥٤٧ طالباً وطالبة، ورسب 504، فيما بلغ عدد المكملين 866 طالباً وطالبة.

وبين أن إجمالي التخصصات لهذا العام 63 تخصصاً في التعليم النظامي موزعة ما بين التخصصات التقنية والمهنية والثانوية المهنية ودبلوم التدريب المهني والتعليم المستمر، فيما بلغت عدد مواد الاختبارات العملية 217 مادة والمواد النظرية 273 في كافة التخصصات.

فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور عبد الوهاب النونو نسبة النجاح في الدبلوم التقني التي بلغت 12ر77 بالمائة من إجمالي المتقدمين للاختبارات البالغ عددهم ثلاثة آلاف و٨١٦ طالباً وطالبة، نجح منهم ألفان و٩٤٣ طالباً وطالبة وأكمل 592 طالباً وطالبة فيما بلغ عدد الراسبين 281 طالباً وطالبة.

وذكر أن نسبة النجاح في الثانوية المهنية 42ر64 بالمائة من إجمالي 669 طالباً وطالبة، نجح منهم 431 وأكمل 125 طالباً وطالبة، في حين رسب 113 طالباً وطالبة.

وأشار الدكتور النونو إلى أن نسبة النجاح في دبلوم التدريب المهني 23ر40 بالمائة من إجمالي 430 طالباً وطالبة، نجح منهم 173 طالبا وطالبة، فيما أكمل 149 طالباً وطالبة ورسب 110 طلاب .. مبيناً أنه تم استبعاد 197 طالباً وطالبة من دخول الاختبارات النهائية نظراً لعدم استيفاء شروط ومعايير دخول الاختبارات.

وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات عبدالله الهادي، ومدير الاختبارات بالوزارة عادل الخالدي، تم إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية في الاختبارات النهائية للمعاهد المهنية والتقنية بمختلف الأقسام والتخصصات المهنية والتقنية.

وسيتم إنزال النتيجة العامة وأسماء الأوائل على موقع الوزارة الإلكتروني:

(http://www.mtevtye.net )

