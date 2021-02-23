جدة - نرمين السيد - أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نزوح 7 آلاف إثيوبى هربا من العنف الدائر فى صراع إقليم تيجراى بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراى، لافتة إلى أنهم نزحوا إلى مخيمات اللجوء فى السودان، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





وكانت منظمة الأمم المتحدة حذرت، يوم السبت الماضى، من أزمة حادة فى التغذية يواجهها إقليم تيجراى الإثيوبى. كما حذرت تقارير أممية عدة من أزمة إنسانية كارثية فى تيجراى بعد تشريد وقتل الآلاف من سكان الإقليم منذ إعلان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، الحرب على جبهة تحرير تيجراى فى 4 نوفمبر الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: نزوح 7 آلاف إثيوبى هربا من العنف فى تيجراى الى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.