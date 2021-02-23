الكاظمى: الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدم الحكومة العراقية

جدة - نرمين السيد - اعتبر رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الثلاثاء، أن الصواريخ العبثية التى تستهدف المنطقة الخضراء ومناطق حيوية فى العاصمة بغداد، ما هى إلا محاولة لإعاقة تقدم الحكومة وإحراجها، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستصل إلى الجناة، وسيتم عرضهم أمام الرأى العام.





وشدد البيان الإعلامى الصادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقى، على أن "أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات". كما شدد على أن العمليات الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من بؤره. وتأتى تصريحات الكاظمى ردًا على الهجوم الصاروخى الذى استهدف المنطقة الخضراء فى بغداد، أمس الإثنين.

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