التشيك تشتكى من الضغط الشديد على وحدات العناية المركزة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أفاد مسؤول حكومى فى التشيك اليوم، أن الضغط على مرافق العناية المركزة فى بلاده يتزايد بشكل ملفت لدرجة أن البلاد قد تطلب المساعدة من الخارج بسبب زيادة أعداد المصابين وتضاؤل سعة المستشفيات ونقص العاملين المؤهلين فى مجال الرعاية الصحية.





ووبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، حذر نائب وزير الصحة التشيكى فلاديمير سيرنى، من أن أسرة العناية المركزة المتاحة لعلاج مرضى كوفيد19- نفدت تقريبًا، حيث إن النظام الصحى فى البلاد لم يتعرض سابقًا لمثل هذا الضغط، مشيرًا إلى أن بلاده بدأت مفاوضات بشأن المساعدة المحتملة من دول أخرى، وستواصل إعادة توزيع المرضى الأوائل داخل البلاد على المناطق الأقل تضررا. ويتم حاليًا علاج أكثر من 6.500 من مرضى كوفيد19- فى المستشفيات التشيكية، بينهم أكثر من 1.300 شخص يحتاجون إلى رعاية مركزة. وشهدت التشيك أعلى معدل إصابات فى الاتحاد الأوروبى وفقا لأحدث أرقام المقارنة للمركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها وذلك من خلال تسجيل 968 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة فى غضون الأيام الـ 14 الماضية.

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