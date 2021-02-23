للمرة الثانية.. إصابة قائد البحرية في المكسيك بفيروس كورونا

أعلن قائد القوات البحرية المكسيكية، رافائيل أوجيدا، اليوم الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19" للمرة الثانية.

وقال أوجيدا، على حسابه بموقع "تويتر"، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، مؤكدًا أنه سيبقى معزولًا في منزله.

وكان قائد القوات البحرية المكسيكية، قد أعلن إصابته للمرة الأولى بـ"كوفيد-19"، في أكتوبر الماضي.

يأتي هذا النبأ بعد أقل من أسبوع من إعلان وزير الدفاع المكسيكي لويس كريسنسيو ساندوفال أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأشار ساندوفال إلى أنه سيخضع للعزل في المنزل، وسيواصل العمل أثناء تلقي العلاج.