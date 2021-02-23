الكويت.. توقعات بعجز تراكمي قدره 55.4 مليار دينار حتى 2025

كشف وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، عن أن الوزارة تتوقع أن تسجل البلاد عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار (183.3 مليار دولار) في السنوات المالية الخمس من 21/20 إلى 25/24.

وحسبما ذكرت الوزارة، على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المصروفات سيبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار دينار للإنفاق على الرواتب والدعوم خلال نفس الفترة.

وأضاف حمادة "نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر."

وأكد أن المركز المالي للكويت "قوي ومتين كونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموا مستمرا".

وأضاف أن الهدف اليوم هو "حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين".

وشدد وزير المالية الكويتي على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة العامة الممثلة في صندوق احتياطي العام بالتعاون مع مجلس الأمة (البرلمان) في أقرب وقت.

ولفت إلى أنه من الضروري أن تصاحب هذه المعالجة "إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية".