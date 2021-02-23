هل تفضح ترامب؟.. هيلاري كلينتون تشارك في كتابة قصة سياسية مثيرة

تشارك وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، في كتابة قصة سياسية خيالية مثيرة عن إحدى وزيرات الخارجية التي تحاول حل لغز عدد من الهجمات الإرهابية.

وحسبما ذكر موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، فإن "State of Terror"، الذي صاغته المرشحة الرئاسية الديمقراطية لعام 2016 مع صديقتها الروائية لويز بيني، من المتوقع أن يتم إصداره في أكتوبر المقبل.

وتتحدث الرواية عن وزيرة خارجية مبتدئة "تنضم إلى إدارة منافسها وهو رئيس تم تنصيبه بعد أربع سنوات من القيادة الأمريكية التي تقلصت عن المسرح العالمي.

ووفقًا للرواية، يتم تكليف الوزيرة، بتشكيل فريق لكشف وحل لغز سلسلة من الهجمات الإرهابية.

ويبدو أن هذه الرواية لا تعتمد فقط على سنوات عمل كلينتون كوزيرة للخارجية، ولكن أيضًا على أفكارها حول سياسة "أمريكا أولًا" التي اتبعتها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت كلينتون، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية في إدارة أوباما، في بيان حول المشروع إن التعاون مع بيني هو "حلم أصبح حقيقة" يسمح لهما "باستكشاف العالم المعقد للدبلوماسية العالية المخاطر.

وأضافت كلينتون مازحة "كل شيء ليس كما يبدو للوهلة الأولى".