اليونان ترد على مزاعم تركيا بشأن تحرش 4 مقاتلات بسفينتها ببحر إيجه

ردت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، على مزاعم تركيا، بشأن تحرش 4 مقاتلات يونانية بإحدى سفن البحث ببحر إيجه.
ونفت مصادر داخل وزارة الدفاع اليونانية لموقع "جريك سيتي تايمز" صحة الإدعاءات التركية، مؤكدة أن سلاح الجو اليوناني لا يقوم بمهمات حاليًا في المنطقة التي تبحر فيها السفينة التركية.
وأوضحت المصادر أن التدريب الذي تقوم به المقاتلات اليونانية يبعد أميالًا عن المنطقة التي تبحر فيها السفينة التركية.
ونفت المصادر تحليق أي مقاتلات يونانية تجاه سفينة البحث التركية، كما لم يكن هناك أي رد من المقاتلات التركية، حسبما زعمت وزارة الدفاع في أنقرة.
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