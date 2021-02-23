استعداد جيني للإصابة الحادة بفيروس كورونا

■ استمرار التعليم عن بعد بالسعودية

■ الكويت تغلق حدودها البرية والبحرية

■ العراق يقيم مراكز متنقلة لفحص كورونا

■ روسيا تمنح سوريا لقاح «سبوتنيك » مجانا

دبلن عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

■■ توصل علماء بالمدرسة العليا للاقتصاد في روسيا إلى وجود “استعداد جيني” للاصابة الحادة بمرض كوفيد19” الذي يسببه فيروس كورونا. وأرجع العلماء في بحث جرى نشره في دورية فرونتيرز لعلوم المناعة الاستعداد للاصابة إلى مجموعة من ستة جزيئات تساهم في مجموعة الخلايا التائية المناعية التي تعتبر” أحد الآليات الأساسية التي يستخدمها جسم الانسان لمكافحة العدوى الفيروسية”.■■

وعلى الرغم من أن الجزيئات، التي تعرف بأنها من فئة مستضدات الكريات البيضاء البشرية “فريدة في كل إنسان”، فإن مسألة “ما إذا كانت تدمر فيروس كورونا أم لا ، تحددها بصورة كبيرة الجينات” حيث إنه يتم وراثة الجزيئات من الأبوين. وخلص العلماء إلى أنه في حال” كان لدى الشخص مجموعة جزيئات غير قادرة على تدمير الفيروس، فإنه من المرجح أن يصاب بالمرض بصورة حادة”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 112 مليونا و 756 ألفا و68 حالة.

خليجيا: أعلنت السعودية استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي. بينما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل خمس وفيات و3005 إصابات جديدة بالفيروس. من جهته قرر مجلس الوزراء الكويتي، إغلاق المنافذ البرية والبحرية مستثنيا عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة في الكويت. الى ذلك، نشر العراق فريقا طبيا في شوارع العاصمة بغداد لإجراء مسحات عشوائية للعراقيين من أجل الكشف عن الإصابات وذلك في مراكز فحص متنقلة. من جهته أعلن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد أن روسيا ستمنح سوريا لقاح “سبوتنيك 5” المضاد لكورونا مجانا. من جهتها تسلمت مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني. دوليا، حظرت الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية بيع رذاذ الأنف المائي المؤين الخاص بمحاربة فيروس كورونا المستجد”كوفيد ـ ديفونس”، بسبب عدم تلقي البيانات التي تثبت أداءه وسلامته. من جهته أعلن نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريل تيموشينكو إن إمدادات لقاح “فايزر” لأوكرانيا تم تأجيلها إلى أوائل مارس المقبل.