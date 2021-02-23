ماليزيا ترحل ألف مهاجر إلى ميانمار وتتحدى المحكمة العليا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، اليوم الثلاثاء، قالت إدارة الهجرة فى ماليزيا، إن المهاجرين الذين ظلوا فى مراكز احتجاز بعد اتهامهم بدخول البلاد بصورة غير قانونية، صعدوا طواعية إلى 3 سفن لبحرية ميانمار.
وأشارت إدارة الهجرة الماليزية إلى أن "الذين أُعيدوا إلى ميانمار ليسوا من أقلية الروهينجا العرقية أو من طالبى اللجوء".
وكانت المحكمة العليا الماليزية أمرت فى وقت سابق بوقف ترحيل 1.200 مهاجر، حتى العاشرة صباحًا، على الأقل غدًا الأربعاء، لمراجعة الأمر.
وجاءت المراجعة ردًا على طلب منظمة "العفو الدولية" فى ماليزيا ومنظمة "أسايلام أكسيس ماليزيا"، حيث قالت المنظمتان فى بيان مشترك إن "المهاجرين يواجهون مخاطر تهدد الحياة فى ميانمار التى شهدت استيلاء الجيش على السلطة بعد انقلاب".
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