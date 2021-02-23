السعودية: أسطول طائراتنا يجرى تحديثه كل 5 سنوات ونستخدم نوع مختلف عن دنفر

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "العربية"، اليوم، أكدت السلطات الجوية فى السعودية على أنها تعمل على تحديث الأسطول الجوى للمملكة كل 5 سنوات، مضيفة أنها تضع سلامة وأمن الركاب وأطقم الطائرات فى مقدمة الأولويات خلال كل عملية تحديث.

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