24 درجة تحت الصفر.. موسكو تسجل أدنى درجة حرارة فى العام الحالى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، ووفقا لتقارير "Meteonosti"، فى ليلة 23 فبراير، وبحلول الساعة 7 صباحا، انخفضت درجة الحرارة إلى 24.1 درجة تحت الصفر، وهذا يعنى أن الليلة الأخيرة فى العاصمة أصبحت الأبرد فى هذا الشتاء، وسجل يوم الـ 18 من شهر يناير الماضى 23.6 درجة تحت الصفر".

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