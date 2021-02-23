الفريق ياسر عطا: كل المواثيق والتعهدات تؤكد أن الفشقة سودانية

جدة - نرمين السيد - حذر الفريق ياسر عطا، عضو المجلس الانتقالى فى السودان، من أن إثيوبيا تحاول زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان، لافتًا إلى أن كل المواثيق والتعهدات تؤكد أن الفشقة سودانية، وأنهم سيذهبون إلى التحكيم الدولى إذا اضطروا لذلك، ومعهم كل المستندات التى تدعم حق بلاده.





وفى تصريحات لقناة "العربية"، قال عطا، إن إثيوبيا تهرب من مشاكلها الداخلية بإثارة أزمة الحدود، مشددًا على أن الجيش السودانى لا يستهدف المدنيين على الحدود، وإنما يستهدف العصابات التى تنهب القرى السودانية. وأشار عضو المجلس الانتقالى السودانى إلى أن الجيش السودانى تمكن من السيطرة على المنافذ البرية مع إثيوبيا، مضيفًا أن لديهم معلومات بشأن وجود قوات أريترية على الحدود السودانية بزى عسكرى إثيوبى. وتابع الفريق ياسر عطا، أن سد النهضة الإثيوبى يهدد الأمن القومى السودانى، مشددًا على أن قرار استعادة الأراضى السودانية من إثيوبيا هو قرار للدولة وليس للمكون العسكرى.

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