المغرب يعلق حركة السفر مع ألمانيا بسبب طفرات كورونا

جدة - نرمين السيد - ومن جانبها، أعلنت السفارة الألمانية فى الرباط، أن هذه القيود ستسرى اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن تستمر حتى 21 مارس المقبل، وذلك استنادًا إلى قرار الحكومة المغربية.

وبحسب قرار المملكة المغربية، من المنتظر عدم السماح للأشخاص الذين كانوا متواجدين فى ألمانيا بغض النظر عن جنسياتهم بالدخول إلى المغرب.

وكانت المغرب أعلنت تعليق الرحلات الجوية من وإلى سويسرا والنمسا "لأسباب تتعلق بالسياسة الصحية"، حسبما ذكرت السفارة النمساوية فى الرباط، إضافة إلى فرض حظر الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا منذ سبتمبر الماضى.