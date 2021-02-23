ميركل : ألمانيا فى الموجة الثالثة لكورونا

وبحسب ما نقلته "رويترز" عن مصادر مطلعة على النقاش، قالت المستشارة الألمانية للنواب: "نحن الآن فى الموجة الثالثة"، وحذرت من أن أى تخفيف لإجراءات الإغلاق التى تم إقرارها فى أواخر العام الماضى وتمديدها حتى 7 مارس يجب أن يتم بعناية وبشكل تدريجى.
وبحسب "سبوتنيك"، يأتى ذلك بعد نحو 3 أشهر فقط من تحذير ميركل من تداعيات الموجة الثانية للوباء.
سجلت ألمانيا أكثر من 2.4 مليون إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت الوفيات قرابة 69 ألفا، حتى اليوم الثلاثاء، ما اضطر البلاد إلى فرض قيود على الحركة والتجمعات وصلت إلى الإغلاق العام للحد من انتشار الوباء.
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