موسكو تسجل اليوم22 درجة تحت الصفر

شهدت العاصمة الروسية موسكو ليلة 23/22 الماضية أدنى درجة حرارة في فصل الشتاء الحالي، حيث انخفضت إلى مادون 24 درجة تحت الصفر. ووفقا لتقارير "Meteonosti"، "في ليلة 23 شباط (فبراير) وبحلول الساعة 7 صباحا، انخفضت درجة الحرارة إلى 24.1 درجة تحت الصفر. وهذا يعني أن الليلة الأخيرة في العاصمة أصبحت الأبرد في هذا الشتاء، وسجل يوم الـ 18 من شهر يناير الماضي 23.6 درجة تحت الصفر".

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