تحذير شديد اللهجة لـ رئيس وزراء العراق بعد الهجوم الصاروخي على سفارة أمريكا

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الصواريخ التي وصفها بـ"العبثية" هي محاولة لإعاقة تقدم الحكومة وإحراجها.

وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أضاف الكاظمي أن "العمليات الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره".

وأشار إلى أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام.

واستهدف هجوم صاروخي أمس الاثنين، السفارة الأمريكية التي تقع داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، شديدة التحصين.

وأعلن الجيش العراقي، أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم، حيث لم يكن هناك سوى أضرار طفيفة في الممتلكات، بما في ذلك سيارة مدمرة.

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون، إن ثلاثة صواريخ أطلقت على السفارة الأمريكية، قالوا إن صاروخًا سقط في محيط مجمع السفارة الواسع وسقط صاروخ آخر في حي الحارثية السكني القريب خارج المنطقة الخضراء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الخارجية الأمريكية حملت المسؤولية لإيران وميليشياتها.