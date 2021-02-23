4 آلاف حالة.. قفزة جديدة في إصابات فيروس كورونا بـ الأردن

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قالت وزارة الصحة الأردنية، إنها سجلت 19 وفاة و4139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 372417، حسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4589 وفاة.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت الثلاثاء، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 238 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليا 1106 حالات.

فيما وصل إجمالي عدد أسرّة العناية المركزة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها 202، بنسبة إشغال 23%.

وغادرت 141 حالة جديدة المستشفيات المعتمدة، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 1855 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 339214 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 28614 حالة.