السعودية.. تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصًا بجق جانٍ سعودي في تبوك؛ أقدم على قتل مواطن آخر، بإطلاق النار عليه مما أسفر عن وفاته.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بتبوك.

وقالت الوزارة في بيان، إن مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي -سعودي الجنسية قتل فهد بن عجرم بن عودة العطوي - سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت وزارة الداخلية, حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.

وحذرت كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.