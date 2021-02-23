ركيزة الأمن القومي العربي.. إعلامية كويتية: مصر الدرع الواقي للأمة العربية

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في القضايا العربية من أجل أمن واستقرار المنطقة، لافتة إلى موقف مصر الثابت والراسخ تجاه تلك القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأيضًا ليبيا وسوريا واليمن فضلًا عن دعم الدول العربية الشقيقة يأتي انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ولفتت الرشيد في رسالة إعلامية بثتها عبر صدي البلد، إلى أن مصر تمثل ركيزة الأمن القومي العربي، مؤكدة على خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، بإعتباره ثوابت السياسة المصرية الراسخة، مشيدة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعيه الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، مؤكدة أن مصر هي الدرع الواقي لـ الأمة العربي.

ولفتت الرشيد إلى، أن الإنجازات التي تحققت على أرض مصر من قفزات اقتصادية واكتشافات بترولية ضخمة فضلًا عن تعزيز قوتها الدفاعية والعسكرية استطاعت أن تغير نظرة العالم لها، إضافة إلى ثقلها على المستوى الاقليمي والدولي وتواجدها في القارة الإفريقية برئاستها لـ الإتحاد الإفريقي وتواجدها بقوة في فعاليات الأمم المتحدة بحضور مؤثر ولافت وهي تستعرض ما وصلت إليه من نجاحات كل هذا أجبر العالم على الوقوف لها وقفة إجلال وإكبار .