أمننا القومي في خطر.. مجلس السيادة السوداني يحذر من سد النهضة

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن ياسر العطا، أن سد النهضة الإثيوبي يهدد الأمن القومي للبلاد

جاء ذلك في تصريحات لقناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، والتي قال العطا فيها إن إثيوبيا تحاول زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان.

وأشار إلى أن السودان لديها معلومات عن وجود قوات إريترية على حدود البلاد بزي عسكري إثيوبي.

ولفت إلى أن الجيش السوداني سيطر على المنافذ البرية مع إثيوبيا، مؤكدًا أنهم لا يستهدفون المدنيين على الحدود وإنما العصابات التي تنهب القرى.

وأكد الفريق ياسر عطا أن إثيوبيا تهرب من مشاكلها الداخلية بإثارة أزمة الحدود.

وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، أكد أمس الاثنين، أن إعلان إثيوبيا إعادة ملء سد النهضة في يوليو بمثابة تهديد لكافة مشاريع الري في الخرطوم.

وأعرب عباس عن أمله أن يكون سد النهضة وسيلة للتعاون الإقليمي لا بؤرة للنزاع السياسي بين الدول الثلاثة؛ مشيرا إلى أن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة في يوليو المقبل، يشكل تهديدا مباشرا لتشغيل سد الروصيرص.

وحذر وزير الري السوداني من أن كل مشاريع الري ومحطات مياه الشرب والري في النيل الأزرق إلى مدينة عطبرة بجانب 20 مليون نسمة مهددة بهذا الملء.

وأضاف "نأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول باعتباره مهددا خطيرا للأمن القومي السوداني".