السودان يفضح إثيوبيا بشأن أزمة الحدود.. وتعاون قوات إريترية مع أديس أبابا

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن ياسر العطا، أن قرار استعادة أراضي الخرطوم من إثيوبيا يرجع للدولة وليس للمكون العسكري.
وأضاف العطا في تصريحات لقناة "العربية"، أن إثيوبيا تحاول زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان.
وأشار إلى أن السودان لديها معلومات عن وجود قوات إريترية على حدود البلاد بزي عسكري إثيوبي.
ولفت إلى أن الجيش السوداني سيطر على المنافذ البرية مع إثيوبيا، مؤكدًا أنهم لا يستهدفون المدنيين على الحدود وإنما العصابات التي تنهب القرى.
وأكد الفريق ياسر عطا أن إثيوبيا تهرب من مشاكلها الداخلية بإثارة أزمة الحدود.
وأوضح أن السودان ستذهب للتحكيم الدولي حول منطقة الفشقة إذا اضطررت وكل المستندات والمواثيق والتعهدات تؤكد سوادنيتها.
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