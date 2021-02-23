العراق يكشف عن عدد مقاتلي داعش على أراضيه

كشف العراق اليوم الثلاثاء، النقاب عن عدد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي على أراضيه.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن أعداد عناصر التنظيم في العراق يقدر بأقل من ألف فرد.

وأضاف أن قيادة العمليات المشتركة تعمل على حل مشكلة "ملف مخيم الهول المعقد"، بجانب ملف الحدود من أجل إنهاء تواجد عناصر داعش في تلك المناطق.

وتابع أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي (المحظور دوليا) ما زالوا يحاولون التسلل من الحدود العراقية السورية، لاسيما في المناطق الفاصلة بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البشمركة.

وأكد أن هناك عملا متواصلا مع البشمركة لإنهاء هذا الموضوع، وإيقاف تدفق الدواعش إلى العراق.

وبالأمس، لقي عناصر خلية إرهابية تتبع داعش مصرعهم في غارات مباغتة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت التقارير أن عدد الدواعش ، الذين قضوا نحبهم، وصلوا لــ 7 ، وذلك في منطقة تدعى وادي الشاي بمحافظة كركوك شمال العراق.