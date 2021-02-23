عشرات المصابين باشتباكات بين الأمن العراقي والمتظاهرين في الناصرية.. فيديو

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الثلاثاء، بسقوط عشرات المصابين من المتظاهرين والأمن في اشتباكات في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقالت، إن 17 متظاهرا أصيبوا و15 من قوات الأمن في اشتباكات الناصرية بين المتظاهرين المطالبين بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين من قوات الأمن.

وذكر موقع "أخبار العراق" أن السلطات أعلنت تطبيق حظر التجوال قبل وقته المقرر الساعة الثامنة، وقطع الجسور والتقاطعات والشوارع الرئيسية.

وأكد متظاهرون استخدام الذخيرة الحية من قبل القوات الحكومية رغم وعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم اللجوء لإطلاق النار على التظاهرات وتعهده بتقديم الحماية اللازمة لها. بحسب قناة "الرافدين".

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية إن الحكومة ترفض كل اعتداء يصدر من أي مجموعة فيما يتعلق بأحداث الناصرية.

وأضاف:"نرفض الهجمات الصاروخية التي تستهدف المواطنين والدولة لا تفاوض على سيادتها في أرضها وسمائها".