أخبار اليمن : صندوق النظافة بأمانة العاصمة يطلق نداء استغاثي

صندوق النظافة بأمانة العاصمة يطلق نداء استغاثيأطلق صندوق ومشروع النظافة بأمانة العاصمة، نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، للتدخل العاجل لمنع حدوث كارثة صحية وبيئية وشيكة نتيجة نفاذ وقود تشغيل معدات وآليات النظافة.

وقال بيان صادر صندوق ومشروع النظافة في الامانة "إن صندوق ومشروع النظافة يدقان ناقوس الخطر عن تعرض منظومة معدات وآليات النظافة للشلل وعدم تمكنها من العمل في ظل انعدام الوقود، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية".

وحذر البيان من توقف أعمال النظافة بكافة مديريات الأمانة خلال الأيام والساعات القادمة، والتي ستؤدي إلى تفشي الأوبئة والأمراض وتفاقم الوضع الصحي والبيئي.

وحمّل البيان المجتمع الدولي ودول العدوان المسؤولية الكاملة نتيجة التغاضي وعدم التعاطي مع نداءات الاستغاثة التي أطلقتها كافة القطاعات الخدمية مؤخراً لتفادي كارثة إنسانية تهدد أكثر من سبعه ملايين مواطن بالعاصمة صنعاء.

ودعا البيان الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن إلى التدخل العاجل بتوفير الوقود ليتمكن مشروع النظافة من القيام بأعماله في رفع النفايات من الشوارع والأحياء السكنية.

وجدد صندوق ومشروع النظافة إدانتهما لأعمال القرصنة البحرية من قبل قوى العدوان الأمريكي السعودي واحتجاز سفن المشتقات النفطية، في ظل صمت دولي وتخاذل أممي مخز تجاه جرائم العدوان ومعاناة الشعب اليمني.

كما دعا البيان أحرار العالم للوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وتنظيم الوقفات لإيصال رسائل للمجتمع الدولي عن الممارسات التعسفية لدول العدوان، والضغط عليها للسماح بدخول سفن الوقود لتفادي حدوث كارثة إنسانية لا يحمد عقباها.