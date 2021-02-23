السلطات الجزائرية تعلن تفكك شبكة سرية لصناعة الذخيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم، تفكيك شبكة سرية لصناعة الذخيرة والمتاجرة فيها فى محافظة خنشلة شمال شرق البلاد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم، تفكيك شبكة سرية لصناعة الذخيرة والمتاجرة فيها فى محافظة خنشلة شمال شرق البلاد. وأفاد بيان للأمن الجزائرى، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أنه تم حجز كمية كبيرة من الذخيرة منها أدوات خاصة بأسلحة نارية وكمية من البارود.

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