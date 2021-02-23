الطاقة الذرية: على إيران إعطاء إجابات بشأن آثار اليورانيوم التى عثر عليها

وأضاف غروسى، اليوم الثلاثاء، أن "الحوار الجارى مع إيران لم يفرز حتى الآن أى نتائج إيجابية".
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن دبلوماسيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم فى موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضى بعد شهور من المماطلة.
وقال اثنان من المصادر إن اليورانيوم المكتشف العام الماضى غير مخصب.
وذكرت الوكالة، أنها تشتبه فى أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهى خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.
وأوقفت إيران العمل بالبروتوكول الإضافى ضمن الاتفاق النووى المتعلق بتفتيش منشآتها النووية اعتبارا من اليوم.
وفى الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف أن طهران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات.
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