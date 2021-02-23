فرنسا وألمانيا وبريطانيا: ندين قرار إيران الحد من تفتيش منشآتها النووية

جدة - نرمين السيد - طالبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إيران بالعودة إلى التعاون الكامل مع وكالة الطاقة الدولية، مؤكدين إدانتهم لقرار إيران بشأن الحد من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للمنشآت النووية الإيرانية.





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