وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضرب دولة عربية

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، برد قاسي على حزب الله في حال شن الحزب أو وكلاء إيران في المنطقة أي هجوم على الحدود الإسرائيلية مع سوريا ولبنان، موضحًا أن الشعب اللبناني قد يدفع الثمن أيضًا.

وقال جانتس خلال تفقده الفرقة الـ 91 بجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال إسرائيل: "لقد قيمت الوضع تمامًا في الفرقة المنوطة بحماية أكثر حدود إسرائيل حساسية"، مضيفًا أنه في حال قام حزب بالله بشن أي هجوم ستكون النتائج مؤلمة وستعاني لبنان بشكل حزين.

وهدد جانتس بضرب لبنان قائلًا: "إذا تحققت تهديدات نصرالله وحزب الله، فإن النتائج ستكون مؤلمة لحزب الله وقادته، وللأسف للشعب اللبناني الذي يتم استخدامه كدرع لنصرالله، الذي يخبئ الأسلحة والصواريخ بين منازل اللبنانيين".

وكان جانتس هدد في تصريحات سابقة له الأسبوع الماضي، بأن لبنان سترتجف في حال وقوع حرب بين إسرائيل وحزب الله.