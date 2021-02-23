الكويت تسجل قفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 حالات وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الكويت ارتفع إلى 186,004 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 1057 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الكويتية إلى تسجيل 906 حالات شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 174,088 شخصًا.

وبحسب بيانات الصحة الكويتية، فإن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليًا بلغ 10,859 حالة، من بينها 146 حالة حرجة.