قفزة جديدة بإصابات ووفيات كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقالت الصحة اللبنانية إنها سجلت 2723 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما سجلت 59 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا,

وسجلت لبنان بالأمس، 43 حالة وفاة و1685 إصابة بفيروس كورونا.

وبذلك أصبح إجمالي الوفيات 4399 وإجمالي الإصابات 357 ألفًا و779 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

إلى ذلك، أكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار، أن تصرفات نواب لبنان وخرقهم لبرنامج التلقيح ضد فيروس كورونا، تهدد الآن تمويل البنك للبرنامج في البلاد.

وقال كومار في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "عند تأكيد الانتهاك، يجوز للبنك الدولي، تعليق تمويل برنامج اللقاحات في جميع أنحاء لبنان".

وأضاف: "أناشد الجميع، بغض النظر عن منصبكم، الرجاء التسجيل وانتظار دوركم".

جاء ذلك بعد أنباء تلقيح 16 نائبا، بحضور مسؤولي ​وزارة الصحة العامة​ و​الصليب الأحمر اللبناني​.

ووجه حديثه إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح بلبنان، عبد الرحمن البزري، قائلا: "نحن نقدر شفافيتكما وأمانتكما من خلال الإقرار بانتهاك الشروط المتفق عليها. ولهذا، يرجى إبلاغنا ما هي عواقب مثل هذه الانتهاكات وما هي الوسائل التي يتم تنفيذها لتجنب المزيد من الظلم في إدارة اللقاح".