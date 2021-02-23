عراب النفط الذي اختطفه الثعلب.. 6 معلومات عن الوزير السعودي الراحل زكي يماني

توفى، اليوم الثلاثاء، وزير البترول السعودي الأسبق، أحمد زكي يماني، في أحد المستشفيات بالعاصمة البريطانية لندن، عن عمر يناهز الـ 90 عاما.



وللفقيد الراحل مسيرة حافلة امتدت لعقود، حيث ترك وراءه سيرة عطرة ومسيرة خاصة فيما يتعلق بالنفط والاقتصاد العربي.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز المعلومات عن أحمد زكي يماني، عراب البترول السعودي.

ولد يماني في 30 يونيو عام 1930، ودرس الحقوق بجامعة القاهرة.

وتخرج من جامعة هارفارد، وقبل أن يتولى منصبه كوزير نفط، عمل مستشارا قانونيا لمجلس الوزراء، ووزير دولة، وعضو مجلس وزراء في عام 1960.

وكان يماني أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومؤسس ورئيس مركز دراسات الطاقة العالمي.

وتولى وزارة البترول السعودية في 1962، ليكون ثاني وزير للنفط في البلاد.

وتم اختطافه في عام 1975، من قبل مجموعة الشهير كارلوس، الملقب بـ"الثعلب"، خلال اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في العاصمة النمساوية فيينا.

واستمرت عملية اختطافه هو و10 وزراء آخرين لنحو 46 ساعة، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى الجزائر، حيث تم الإفراج عن جميع الرهائن من بينهم وزير النفط الجزائري، لكن رفض السماح بالإفراج عن وزراء الدول ومن ينوب عنهم.

وبعد ذلك تم التوجه إلى ليبيا حيث أُفرج عن وزير النفط الليبي، ومنها إلى تونس، حيث رفض المسؤولون هبوط الطائرة، لتعود للهبوط في الجزائر.