بعد تلقيح 16 نائبا.. تهديد خطير من البنك الدولي لـ لبنان

أكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار، أن تصرفات نواب لبنان وخرقهم لبرنامج التلقيح ضد فيروس كورونا، تهدد الآن تمويل البنك للبرنامج في البلاد.

وقال كومار في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "عند تأكيد الانتهاك، يجوز للبنك الدولي، تعليق تمويل برنامج اللقاحات في جميع أنحاء لبنان".

وأضاف: "أناشد الجميع، بغض النظر عن منصبكم، الرجاء التسجيل وانتظار دوركم".

جاء ذلك بعد أنباء تلقيح 16 نائبا، بحضور مسؤولي ​وزارة الصحة العامة​ و​الصليب الأحمر اللبناني​.

وهدد كومار بوقف اللقاحات المضادة لهذا الفيروس بعد هذه المعلومات، لافتا إلى أن هذا الأمر "لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي".

ووجه حديثه إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح بلبنان، عبد الرحمن البزري، قائلا: "نحن نقدر شفافيتكما وأمانتكما من خلال الإقرار بانتهاك الشروط المتفق عليها. ولهذا، يرجى إبلاغنا ما هي عواقب مثل هذه الانتهاكات وما هي الوسائل التي يتم تنفيذها لتجنب المزيد من الظلم في إدارة اللقاح".