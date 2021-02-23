مدير الوكالة الذرية يهدد إيران: قد لا يمكنكم التراجع عن قراراتكم

هدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء، إيران من إمكانية عدم قدرتها على التراجع عن قراراتها.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال جروسي إنه إذا لم تكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اتفقت مع إيران ، فإن تصرفات إيران اليوم بشأن عمليات التفتيش تعني أنها ستتخذ خطوات لا يمكن التراجع عنها مستقبلا.

وقالت إنه ينبغي على إيران أن تعطي إجابات بشأن آثار المواد النووية، بما في ذلك اليورانيوم، التي عثر عليها في غير مكانها.

وأضاف:"الحوار الجاري مع إيران لم يفرز حتى الآن أي نتائج إيجابية".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن دبلوماسيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.

وقال اثنان من المصادر إن اليورانيوم المكتشف العام الماضي غير مخصب.

وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.

وأوقفت إيران العمل بالبروتوكول الإضافي ضمن الاتفاق النووي المتعلق بتفتيش منشآتها النووية اعتبارا من اليوم.