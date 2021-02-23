بيان أوروبي عاجل بعد وقف إيران البروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي

صدر بيان أوروبي ثلاثي، اليوم الثلاثاء للتنديد بقرار إيران الحد من عمليات التفتيش الدولية ووقف البروتوكول الإصافي المتعلق بالاتفاق النووي.

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان ثلاثي مشترك إنها تدين وقف إيران البروتوكول الإضافي المتعلق بالاتفاق النووي. وقال البيان:"نأسف لقرار إيران الحد من عمليات التفتيش الدولية".

وحث البيان إيران على وقف وإلغاء جميع الإجراءات التي تقلص الشفافية وضمان التعاون التام مع وكالة الطاقة الذرية.

وأكد البيان:"ندعم الجهود الدبلوماسية لحل عبر المفاوضات يسمح بعودة طهران وواشنطن للالتزام الكامل بالاتفاق النووي".

وأعلن مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، يوم الاثنين، أن إيران ستلغي العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي في الساعة 20:30 بتوقيت جرينيتش.

وقال غريب آبادي في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن إيران ستنهي العمل بالبروتوكول الإضافي، الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإجراء تفتيشات مفاجئة في مواقع لم تعلن عنها الوكالة.

وأضاف آبادي: "اعتبارًا من منتصف الليل، لن يكون لدينا التزامات.. لقد صدرت الأوامر اللازمة للمنشآت النووية في إيران".

جاء ذلك عقب رفض البرلمان الإيراني الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الإيرانية، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يقضي بالسماح للوكالة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية لإجراء التفتيشات اللازمة.

وتشترط إيران رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق النووي، حتى تعود طهران إلى الاتفاق، وهو ما ترفضه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي أكدت أكثر من مرة أنها لن ترفع العقوبات إلا بعد التزام طهران ببنود الاتفاق.