أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي محمد النعيمي بوفاة شقيقه

رئيس المؤتمر يعزي محمد النعيمي بوفاة شقيقه
بعث الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ محمد النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى، وكافة آل النعيمي، بوفاة شقيقه الأصغر جبران النعيمي جراء حادث مروري أليم.
وعبر رئيس المؤتمر اصالة عن نفسه ونيابة عن قيادات المؤتمر الشعبي العام وقواعده، عن خالص العزاء وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل..
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون" .
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