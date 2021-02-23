أخبار اليمن : الحديدة.. 211 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 211 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 211 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والجبلية ومحاولة تسلل في حيس و34 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 310 قذائف و154 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار إلى أن الخروقات شملت غارة لطيران تجسسي على الدريهمي وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة وحيس الجبلية والتحيتا والدريهمي.