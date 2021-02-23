إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 112.2 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 112.2 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة المصابين الإجمالية تجاوزت 112 مليونا و261 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 87 مليونا و787 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس مليونين وأكثر من 485 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم الاثنين، تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، واستقراراً في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 286 ألفا و116 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,522 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (512,590 وفاة)، والبرازيل (247,276 وفاة)، والمكسيك (180,536 وفاة)، والهند (156,498 وفاة)، وبريطانيا (120,757 وفاة).

كما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات هي: أميركا (28,826,307 إصابات)، والهند (11,015,863 إصابة)، والبرازيل (10,197,531 إصابة)، وروسيا (4,177,330 إصابة)، وبريطانيا (4,126,150 إصابة).