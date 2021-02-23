جمهوريين يحذرون بايدن من إيران: لا يمكن استرضاء نظام إرهابى على حساب أمننا

جدة - نرمين السيد - وقع عدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريون على بيان، اليوم الثلاثاء، يرفضون فيه رفع العقوبات عن إيران، ويطالبون الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالتراجع عن محاولات استرضاء نظام إرهابى، فى إشارة إلى النظام الحاكم فى إيران.





ووفقًا لشبكة "العربية"، وقع 20 نائبًا من الجمهوريون على البيان، محذرين من الآثار الخطيرة لمحاولة استرضاء نظام إرهابى على حساب الأمن القومى الأمريكى. وفى رسالتهم لبايدن، قال النواب الجمهوريون، إنه لا يجب أن تكون إدراتكم مترددة أمام تهديدات إيران الأمنية، مشددين على أن العقوبات نقطة ضغط مهمة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى. وفى رسالتهم لبايدن، أشار النواب الجمهوريين إلى أن إيران دعمت الإرهاب الدولى مرارًا، مؤكدين أنه لا يمكن استرضاء نظام إرهابى على حساب الأمن القومى الأمريكى.

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