جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر قضائية إيطالية، الثلاثاء، إرسال محققين لجمهورية الكونغو الديمقراطية، على خلفية مقتل السفير الإيطالى، لوكا أتاناسيو، وعنصر الدرك (كارابينييرى)، فيتوريو ياكوفاتشى وسائقهما، أمس، على أيدى مسلحين مجهولين.





ونقلت وكالة أنباء "آكى" الإيطالية عن المصادر، قولهم إنه "للتأكد من ديناميات الهجوم المسلح الذى قُتل فيه السفير أتاناسيو ومرافقه وسائقهما، أعطت نيابة روما تفويضًا لمحققى وحدة العمليات الخاصة (Ros) للتحرى حول نوع الأسلحة التى تم توفيرها لحرس (فيرونجا) الذين تدخلوا فى موقع الكمين". وأشارت المصادر، إلى أن المحققين سيحصلون أيضًا على نسخة من محاضر شهادات الأشخاص الذين كانوا فى موقع الحادث، ومن بينهم عضو برنامج الغذاء العالمى روكو ليونى، الذى لم يُصب بأذى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا ترسل محققين للكونغو الديمقراطية على خلفية حادث مقتل السفير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.