أمريكا تحسم موقفها من العقوبات المفروضة على تركيا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات المفروضة على تركيا بسبب شرائها منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية ستظل قائمة.
ونقلت قناة "العربية" تصريحات عن المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي قوله: "سياستنا بشأن العقوبات على تركيا لم تتغير لشرائها منظومة "إس 400" الروسية".
وفيما يخص الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية، الذي وقع الأسبوع الماضي، صرح كيربي بأن الصواريخ المستخدمة في هجوم أربيل إيرانية الصنع.
وأضاف: "لا نتهرب من التحديات الأمنية التي تفرضها إيران في المنطقة".
واتهم كيربي إيران باستخدام وكلائها في المنطقة لزعزعة الأمن وممارسة الإرهاب.
وكانت العاصمة العراقية بغداد، تعرضت أمس لقصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء، حيث توجد السفارة الأمريكية، حيث اتهمت الخارجية الأمريكية، إيران بمسؤوليتها عن الهجوم.
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