ألمانيا تواجه الموجة الثالثة من كورونا.. تفاصيل

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا تشهد الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن ميركل أدلت بهذا التصريح خلال كلمتها أمام الحزب المحافظ في البرلمان الألماني "البوندستاج".

وكان معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، المعني بمتابعة جائحة كورونا في ألمانيا، أعلن في وقت سابق من الويم ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 68,318 حالة وفاة، وذلك عقب تسجيل 415 حالة وفاة جديدة.

كما أشارت بيانات المعهد أيضا إلى أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع منذ بداية الجائحة في البلاد، إلى مليونين و394811 بعد تسجيل 3883 إصابة جديدة.

وكانت ميركل قررت خلال اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، الأسبوع الماضي، تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة في ألمانيا، لمنع انتشار فيروس كورونا حتى 7 مارس المقبل.