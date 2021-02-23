بعد أزمة تطعيم النواب.. الكشف عن تلقي الرئيس اللبناني وزوجته وفريقه لقاح كورونا

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون وزوجته السيدة الأولى، ناديا عون تلقيا اللقاح ضد فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان صادر عن المكتب والذي نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، فإن عشرة من أعضاء الفريق الخاص بالرئيس عون، تلقوا أيضًا اللقاح، بعد أن سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح.

ودعا الرئيس عون، اللبنانيين إلى الإقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح والمساهمة في مكافحة انتشار هذا الوباء.

وكانت معلومات حصل عليها موقع "الجديد" اللبناني، تحدثت عن أنه في يوم الجمعة الماضي، توجه فريق طبي إلى القصر الجمهوري حيث جرى تلقيح رئيس الجمهورية ميشال عون وعقيلته و16 شخصا من فريق الرئيس".

جاء ذلك بعد أن أثار تلقي عدد من النواب في لبنان، اللقاح المضاد لفيروس كوورنا، موجة من الانتقادات الواسعة، حيث اعتبره البعض "خرقا" لخطة التطعيم المعتمدة في البلاد.

وقال الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، إن عدد النواب الذين تلقوا اللقاح هم 16 نائبا تزيد أعمارهم عن الـ75 عامًا، بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الأحمر اللبناني".

فيما أفادت شبكة "إل بي سي نيوز" اللبنانية، بأن عدد النواب فوق الـ 75 سنة لا يتخطى 11 نائبًا.