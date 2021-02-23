مكافحة الإرهاب تتصدر .. وزير خارجية أمريكا لـ«شكرى»: نتطلع إلى تعزيز شراكتنا التاريخية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تحدث إلى وزير الخارجية سامح شكري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلينكن وشكري أكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر.

وأضاف برايس أن الطرفين شددا على ضرورة الحفاظ على الشراكة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، والتعاون القائم لمكافحة الإرهاب، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية.

وبحسب الخارجية الأمريكية، فقد ناقش الطرفان الدعم الأممي لمفاوضات السلام في ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال بلينكن بر حسابه على موقع "تويتر": "تحدثت اليوم إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري. نتطلع إلى تعزيز شراكتنا التاريخية".