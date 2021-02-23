أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يعزي محمد النعيمي بوفاة شقيقه

نائب رئيس المؤتمر يعزي محمد النعيمي بوفاة شقيقهبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، في وفاة شقيقه الشيخ جبران صالح النعيمي، الذي انتقل إلى جوار ربه إثر حادث مروري مؤسف.

وأعرب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه وعظيم مواساته للأستاذ محمد صالح النعيمي وإخوانه وأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل النعيمي وقبائل نهم عامةً بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.. مشيراً إلى أن الفقيد كان أحد الشخصيات الخيرية الفاعلة في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.

وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جنانه ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".