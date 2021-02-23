أخبار اليمن : طيران العدوان السعودي يقصف مرتزقته في حجة

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طيران العدوان السعودي يقصف مرتزقته في حجة

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم بغارة جوية تجمعاً لمرتزقته في مديرية حرض بمحافظة حجة. طيران العدوان السعودي يقصف مرتزقته في حجةاستهدف طيران العدوان السعودي اليوم بغارة جوية تجمعاً لمرتزقته في مديرية حرض بمحافظة حجة. وأكد مصدر عسكري سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بغارة جوية استهدفتهم غرب مديرية حرض.. مشيراً إلى أن طيران العدوان شن غارة آخرى على المديرية. وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن 3 غارات على مديرية صرواح بمأرب، وغارة على مديرية خب والشعف بالجوف. وأوضح المصدر أن الجيش السعودي استهدف مناطق آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية، بالعديد من القذئف الصاروخية والمدفعية، وشن الطيران غارة على مديرية الظاهرة بصعدة.

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