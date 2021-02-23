الحكومة اليمنية: الحوثى لا يبدى أى نوايا لتحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - ووفقًا الوكالة اليمنية الرسمية "سبأ"، فإنه خلال مباحثات بالعاصمة السعودية الرياض مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى اليمن، تيم ليندر كينج، استعرض مبارك تطورات الأوضاع فى ظل العدوان والتصعيد العسكرى "للميليشيات الحوثية ومخاطر ذلك على عملية السلام فى اليمن.

وقال بن مبارك: "المليشيات الحوثية أدمنت الحرب واسترخصت أرواح اليمنيين وخاصة الأطفال الذين تزج بهم فى أتون معاركها الخاسرة تنفيذًا للأوامر التى تتلقاها من النظام الإيرانى لغرض زعزعة أمن اليمن والمنطقة".

وتابع: "قوات الجيش الوطنى فى مأرب وغيرها من المحافظات تقوم بواجبها للدفاع عن المدن والمدنيين ضد هذا العدوان الإرهابى الحوثى".

كما حذر الوزير اليمنى من "الكلفة الإنسانية الكبيرة الناشئة من استمرار هذا التصعيد خاصة مع ما تقوم به هذه مليشيا الحوثى من اعتداءات على معسكرات النازحين فى مأرب واستخدامهم كدروع بشرية، أو من خلال تحشيدها المستمر للمقاتلين وتجنيد الأطفال وإرسالهم لجبهات القتال في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

ولفت إلى أن "تصرفات الجماعة الحوثية يظهر بشكل واضح أنها لا تبدى أى نوايا جادة تجاه تحقيق السلام أو تجاه الحفاظ على أرواح اليمنيين".

وشدد الوزير على أن الأمر يتطلب من الولايات المتحدة والمجتمع الدولى ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثى لإجبارها على وقف العنف والقبول بحل سياسى يحقق السلام فى اليمن بناء على المرجعيات الثلاث وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالشأن اليمنى، خاصة القرار 2216.