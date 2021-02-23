الهند ترسل أول شحنة لقاحات إلى إفريقيا عبر كوفاكس

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة على "تويتر"، كتب أنوراج سريفاستافا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: "وفاء بالتزامنا بمساعدة العالم عبر لقاحات كوفيد-19، تبدأ إمدادات اللقاح المصنوع فى الهند اليوم لإفريقيا عبر مشروع كوفاكس".

وكانت منظمة الصحة العالمية مهدت الطريق لنشر لقاح جامعة أكسفورد - أسترازينيكا حول العالم، الشهر الماضى، من خلال الموافقة على الاستخدام الطارئ للجرعات التى يصنعها معهد المصل واللقاح الهندى، أكبر منشأة لصنع اللقاحات فى العالم، وشركة "إس.كيه" للعلوم الحيوية فى كوريا الجنوبية.

يذكر أن الهند، وهى أكبر منتج للقاحات فى العالم، شحنت ما يزيد على 17 مليون جرعة لأكثر من عشرين دولة بما فى ذلك حوالى 6 ملايين لقاح هدية لشركاء مثل بنجلادش ونيبال.