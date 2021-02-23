جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، إن سيول اتفقت مع طهران على مجالات استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لديهم.



جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، إن سيول اتفقت مع طهران على مجالات استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لديهم. وحسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، أكدت الخارجية الكورية الجنوبية أن إلغاء التجميد الفعلى لأموال إيران سيتم بعد التشاور مع واشنطن والحلفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية: إلغاء تجميد أموال إيران سيتم بعد التشاور مع واشنطن والحلفاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.