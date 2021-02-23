الطاقة الذرية: إيران استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، ووفقا للتقرير الفصلى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى نشر اليوم الثلاثاء، فإن "إيران أنتجت 17.6 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ فى الأسابيع الأخيرة، فى انتهاك لاتفاق فيينا الذى يحكم أنشطتها النووية".
ويتوافق هذا المقدار تقريبا مع إنتاج 10 كيلوجرامات شهريا من اليورانيوم عالى التخصيب المطلوب بموجب قانون أقره البرلمان الإيرانى فى ديسمبر.
وبلغ إجمالى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 16 فبراير ما يقرب من 3 أطنان، ارتفاعا من 2.4 طن فى نوفمبر، فى حين أن الاتفاق النووى الموقع فى 2015 وضع حدا قدره 202.8 كيلوجرام.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن دبلوماسيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم فى موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضى بعد شهور من المماطلة.
وقال اثنان من المصادر إن اليورانيوم المكتشف العام الماضى غير مخصب.
وذكرت الوكالة أنها تشتبه فى أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهى خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.
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